Пятница, 7 Декабря 2018 года
08:00:01 МСК

Лучшим футболистом «Ювентуса» в ноябре признан Роналду

Спорт

Роналду сыграл в ноябре в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя голевыми передачами

Турин, Италия, 7 декабря 2018, 07:52 — REGNUM  Лучшим футболистом «Ювентуса» в ноябре признан нападающий Криштиану Роналду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Роналду сыграл за «Ювентус» в ноябре в пяти матчах, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

Читайте также: Роналду стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить