«Реал» разгромил «Мелилью» в матче Кубка Испании

Мадрид, , 07:23 — REGNUM Мадридский «Реал» разгромил «Мелилью» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Реала» по дублю оформили нападающие Марко Асенсио и Иско. Также отличились защитник Хавьер и форвард Винисиус Жуниор.

«Мелилья» ответила одним забитым мячом. На 81-й минуте матча пенальти реализовал нападающий Ясин Касми.

В первом матче «Реал» одержал победу со счётом 4:0. Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

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