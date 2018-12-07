Олимпийский комитет России поддержал CAS по делу бобслеиста Зубкова

Москва, , 07:22 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) согласился опротестовать ранее принятое постановление Московского городского суда, который 21 ноября разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании главы Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ОКР.

Отмечается, что 5 декабря по просьбе Международного олимпийского комитета (МОК) была подана апелляция на соответствующее постановление Мосгорсуда.

«В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории РФ, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Российском олимпийском комитете подчеркнули, что решение Мосгорсуда может навлечь на Россию жесткие санкции МОК — вплоть до отстранения российской сборной от участия в Олимпийских играх в Токио.

Такие меры могут быть приняты, подчеркнули в ОКР, поскольку непризнание решения международного арбитража идет вразрез с положениями Олимпийской хартии МОК.

Напомним, 21 ноября стало известно, что Московский городской суд разрешил не исполнять решение CAS о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

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