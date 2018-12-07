«Колорадо» одержал победу над «Флоридой» в матче НХЛ

Санрайз, США, , 07:08 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Карл Седерберг, также отличились Микко Рантанен, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Колтон Севьюр и Аарон Экблад. Результативной передачей отметился российский защитник Богдан Киселевич.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 39 очков в 29 матчах. «Флорида» идут на 24-м месте, в активе команды 27 очков в 27 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

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