Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс»

Питтсбург, США, , 06:59 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Питтсбурга» по дублю оформили защитник Крис Летанг и нападающий Фил Кессел. Ещё по голу забили Райли Шихан и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отметился голевой передачей.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающие Брок Нельсон и Андерс Ли.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 29 очков в 27 матчах. «Айлендерс» идут на 20-м месте, в активе команды 29 очков в 27 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 3:2 (2:1, 3:0, 1:1).

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