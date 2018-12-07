«Тампа» обыграла «Бостон» и сохранила лидерство в НХЛ

Тампа, США, , 06:51 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Тампы» отличились нападающие Брейден Пойнт, Мэтью Жозеф и Энтони Чирелли. В составе «Бостон» точными бросками отметились Давид Пастрняк и Давид Крейчи.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 30 матчах. «Бостон» идёт на 15-м месте, в активе команды 32 очка в 28 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

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