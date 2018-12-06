Черчесов награждён премией «Человек года» по версии Eventiada IPRA

Москва, , 22:54 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем премии «Человек года» по версии Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). Об этом сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

При вручении награды Черчесов отметил, что в его лице премией отмечен труд большого числа людей, включая игроков сборной, болельщиков и организаторов чемпионата мира в России. В связи с этим он поблагодарил «всех, кто проголосовал за российский футбол».

Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 — крупнейшая в Восточной Европе премия в сфере коммуникаций. Седьмая по счёту церемония награждения лауреатов премии состоялась 6 декабря в Москве.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России на ЧМ-2018 впервые в своей истории смогла дойти до ¼ финала чемпионата мира.

Ранее Черчесов также занял четвёртое место в списке лучших тренеров сборных 2018 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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