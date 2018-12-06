Двукратный обладатель Кубка Гагарина Вишневский вернулся в «Спартак»

Москва, , 15:52 — REGNUM Двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Вишневский вернулся в московский «Спартак». Об этом 6 декабря сообщается на сайте клуба.

28-летний защитник в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный окончания сезона 2018/19.

Отмечается, что Вишневский является воспитанником «Спартака». В сезоне 2011/12 он перешёл в московское «Динамо», в составе которого выступал которым дважды становился чемпионом КХЛ (2012, 2013).

В текущем сезоне Вишневский сыграл 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

Читайте также: «Северсталь» объявила о подписании контракта с нападающим Лапенковым