КДК РФС перенёс рассмотрение дела о расистских выкриках фанатов «Спартака»

Москва, , 15:13 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) перенёс рассмотрение дела о расистских выкриках фанатов московского «Спартака». Об этом 6 декабря сообщает «Чемпионат».

Рассмотрение этого вопроса состоится 13 декабря.

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, заседание было решено перенести из-за того, что в обсуждении не смогли принять участия представители «Локомотива».

"Поэтому, чтобы не нарушать состязательность процесса, мы рассмотрение этого вопроса перенесли на следующую неделю», — сказал Григорьянц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КДК РФС применит санкции в отношении «Спартака» из-за того, что болельщики красно-белых позволили себе оскорбительные скандирования в адрес участников матча.

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