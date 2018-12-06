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КДК РФС перенёс рассмотрение дела о расистских выкриках фанатов «Спартака»

Спорт

Рассмотрение этого вопроса состоится 13 декабря

Москва, 6 декабря 2018, 15:13 — REGNUM  Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) перенёс рассмотрение дела о расистских выкриках фанатов московского «Спартака». Об этом 6 декабря сообщает «Чемпионат».

Рассмотрение этого вопроса состоится 13 декабря.

По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, заседание было решено перенести из-за того, что в обсуждении не смогли принять участия представители «Локомотива».

"Поэтому, чтобы не нарушать состязательность процесса, мы рассмотрение этого вопроса перенесли на следующую неделю», — сказал Григорьянц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КДК РФС применит санкции в отношении «Спартака» из-за того, что болельщики красно-белых позволили себе оскорбительные скандирования в адрес участников матча.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» будет наказан за оскорбительные выкрики фанатов

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