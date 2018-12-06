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Умер бронзовый призёр Олимпиады-1976 по футболу Александр Минаев

Спорт

Бывший футболист ушёл из жизни в возрасте 64 лет

Москва, 6 декабря 2018, 15:03 — REGNUM  Бывший футболист московского «Динамо» и сборной СССР Александр Минаев умер на 65-м году жизни. Об этом 6 декабря сообщается на сайте «Динамо».

Александр Минаев ушёл из жизни после болезни в возрасте 64 лет.

«Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Алексеевича Минаева», — говорится в сообщении.

Минаев играл за «Динамо» с 1976 по 1984 год. В составе бело-голубых он стал чемпионом СССР 1976 года и обладателем Кубка СССР 1977 года. До этого в течение четырёх сезонов Минаев играл за московский «Спартак».

В составе сборной СССР Минаев стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

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