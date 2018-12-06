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Резцова выиграла спринт на первом этапе Кубка России по биатлону

Спорт

Первый этап Кубка России стартовал в Тюмени

Тюмень, 6 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Первый этап Кубка России по биатлону стартовал в Тюмени. Победу в женской спринтерской гонке одержала Кристина Резцова, которая пришла к финишу за 22 минуты, допустив один промах.

Второе место заняла Елизавета Каплина, не допустившая промахов на огневых рубежах и отставшая от победительницы на 11,1 секунд. Замкнула тройку Анастасия Евсюнина, также отстрелявшая без промахов и отставшая на 24,3 секунды.

Как ранее сообщало, российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка IBU.

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