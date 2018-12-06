Два футболиста «Арсенала» получили травмы в матче с «Манчестер Юнайтед»

Лондон, , 13:45 — REGNUM Два футболиста лондонского «Арсенала» получили травмы в матче 15-го тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

Повреждения получили защитник Роб Холдинг и полузащитник Аарон Рэмси. Отмечается, что в случае с Рэмси травма оказалась несерьёзной.

Что касается Холдинга, то он получил серьёзное повреждение колена. По словам главного тренера «канониров» Унаи Эмери, придётся ждать вердикта врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ со счётом 2:2.

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