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Нурмагомедов пропустит заседание по делу о драке после боя с Макгрегором

Спорт

Нурмагомедову разрешили не присутствовать на заседании

Лас-Вегас, США, 6 декабря 2018, 13:38 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не будет присутствовать на слушании по делу о массовой драке после его боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает LA Times.

Атлетическая комиссия штата Невада, которая рассматривает дело, разрешила Нурмагомедову не присутствовать на заседании. Ранее такое же разрешение получил Макгрегор.

Таким образом, заседание, которое запланировано на 10 декабря, пройдёт без главных действующих лиц. Предполагается, что комиссия вынесет приговор и Нурмагомедову, и Макгрегору.

Напомним, в бою за звание чемпиона мира в лёгком весе, прошедшем 6 октября в Лас-Вегасе, Нурмагомедов победил Макгрегора. После боя произошла массовая драка с участием спортсменов и членов их команд.

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Смешанные единоборства
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