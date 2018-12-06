Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Москва, , 13:29 — REGNUM Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признан лучшим молодым футболистом года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 6 декабря сообщает «Чемпионат».

Ахметов стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка». Он был определён лучшим игроком в голосовании руководителей и тренеров клубов РПЛ, тренеров юношеских, молодёжной и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ и других футбольных организаций, а также журналистов.

На первое место Ахметова поставили 46 из 100 опрошенных специалистов, хавбек набрал 202 балла в голосовании. Второе место занял другой полузащитник ЦСКА — Иван Обляков (177 баллов). Замкнул тройку игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

Напомним, 20-летний игрок перешёл в состав ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года.

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