Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд

Лондон, , 11:28 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу. Беседа с ним опубликована 6 декабря на сайте клуба.

Сарри отметил, что лондонцы хорошо играли первые 55 минут матча и полностью держали контроль над полем, однако после первого гола противника произошло нечто, что можно назвать только «несчастным случаем». Футболисты «Челси» потеряли игру и перестали соблюдать расстояния между линиями.

«Почему так случилось, я не знаю», — сказал тренер.

«Вулверхэмптон» в домашнем матче обыграл «Челси» со счетом 2:1. В конце ноября в матче 13-го тура лондонцы проиграли землякам из «Тоттенхэма» на стадионе «Уэмбли» со счетом 1:3. В турнирной таблице клуб опустился на четвертое место, у «Челси» 31 очко.

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