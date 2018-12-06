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«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» благодаря 42 очкам Карри

Спорт

Встреча завершилась со счётом 129:105

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» благодаря 42 очкам Карри
Keith Allison
Стивен Карри с мячом

Кливленд, США, 6 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 42 очка.

В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, набравший 21 очко. Кроме того, центровой Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает шесто место в турнирной таблице НБА. «Кливленд» идёт на 27-м месте.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34).

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