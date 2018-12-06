Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в матче Кубка Испании

Барселона, Испания, , 10:20 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Малком получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании. Об этом сообщается на сайте клуба.

Бразильский форвард вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 43-й минуте. Однако получил травму и на 88-й минуте был вынужден покинуть поле.

Отмечается, что Малком вывихнул правую лодыжку. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.

Добавим, что «Барселона» одержала победу над клубом «Культураль Леонеса» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

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