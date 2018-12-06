«Сан-Хосе» разгромил «Каролину» в матче НХЛ

Сан-Хосе, США, , 10:03 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Баркли Гудроу, Томаш Гертл, Тимо Майер, Джо Павелски и Маркус Серенсен.

«Каролина» смогла ответить только одной шайбой. Отличился нападающий Лукас Валльмарк.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 33 очка в 29 матчах. «Каролина» идёт на 21-м месте, в активе команды 28 очков в 27 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Читайте также: Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» в матче с «Эдмонтоном»