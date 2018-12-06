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WADA ждет от РФ быстрого ответа о повторном визите в Москву

Спорт

Второй визит в антидопинговую лабораторию должен состояться до 31 декабря

Оттава, 6 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) надеется на быстрое решение российской стороной вопросов, препятствующих повторному визиту в московскую антидопинговую лабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

В организации отметили, что дата повторного посещения лаборатории в Москве еще не определена, однако крайний срок — 31 декабря. Необходимо урегулировать ряд вопросов, при этом российские власти уведомлены о позиции WADA.

«Точную ситуацию по этому поводу мы российским властям сообщили», — рассказали представители WADA ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты WADA 28 ноября посетили московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и результаты их проверки в 2011—2015 годах. Открытый доступ к этим данным является основным условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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