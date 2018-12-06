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Наставник «Ростова» Валерий Карпин удовлетворён ничьей с «Краснодаром»

Спорт

Матч 1/4 Кубка России завершился со счётом 2:2

Краснодар, 6 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  В Краснодаре состоялся матч ¼ Кубка России. Футбольная баталия между «Ростовом» и «Краснодаром» завершилась вничью — со счётом 2:2.

В первом тайме сразу дважды отличились хозяева поля, забившие голы на 17-й и на 31-й минутах. Отыграть один мяч жёлто-синим удалось только к концу первого тайма — на 40-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Забить второй ответный мяч «Ростову» удалось на 89-й минуте. Отправил мяч в ворота капитан команды Александр Гацкан.

Как отметил наставник жёлто-синих отыграться его подопечным удалось за счёт «желания, самоотдачи и дисциплины».

«Если бы сказал, что недоволен ничьей 2:2 в данной ситуации, соврал бы. Мы чего-то боялись и «прижимались» к своей штрафной. Возможно, страх у определенных игроков был из-за того, что они мало играют в чемпионате. Мы боялись атаковать, обыгрывать в начале игры», — отметил Валерий Карпин.

Стоит отметить, что полуфиналист турнира определится теперь в конце февраля. Игра состоится на «Ростов-Арене».

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Футбол
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