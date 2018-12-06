Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» в матче с «Эдмонтоном»

Сент-Луис, США, , 09:16 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились российский форвард Иван Барбашев, а также Брэйден Шенн. В составе «Эдмонтона» отличились Райан Ньюджент-Хопкинс и Оскар Клефбом.

Победитель был определён в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «Эдмонтона». Решающий бросок исполнил Коннор Макдэвид.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 30 очков в 28 матчах. «Сент-Луис» идёт на 30-м месте, в активе команды 22 очка в 26 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

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