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Защитник «Сент-Этьена» Суботич был госпитализирован после удара в голову

Спорт

Эпизод произошёл во время матча чемпионата Франции с «Бордо»

Бордо, Франция, 6 декабря 2018, 08:40 — REGNUM  Защитник французского клуба «Сент-Этьен» Невен Суботич получил удар в голову во время матча чемпионата Франции с «Бордо» и был госпитализирован. Об этом сообщает Франс Пресс.

В середине первого тайма матча Суботич столкнулся с голкипером своей команды Стефаном Рюффье. В игровом эпизоде Рюффье попал в висок Суботичу коленом, после чего тот упал и неподвижно лежал в течение некоторого времени.

Защитника унесли с поля на носилках и доставили в больницу. Отмечается, что игрок пролежит в клинике несколько дней под присмотром врачей. По словам главного тренера клуба, Суботич получил сильный удар по голове.

Отметим, что матч 16-го тура чемпионата Франции завершился победой «Бордо» со счётом 3:2.

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