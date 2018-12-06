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«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

Спорт

Встреча завершилась со счётом 8:0

Вильярреаль, Испания, 6 декабря 2018, 08:33 — REGNUM  «Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.

В составе «Вильярреала» четыре гола забил нападающий Карл Токо Экамби. Кроме того, дубль оформил форвард Карлос Бакка, ещё по разу отличились Херар Морено и Даниэль Раба.

В первом матче команды сыграли вничью 3:3. Таким образом, «Вильярреал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

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