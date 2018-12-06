ПСЖ потерял очки во втором матче подряд

Париж, , 07:57 — REGNUM ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба мяча в этой встрече были забиты с пенальти. На 40-й минуте 11-метровый удар реализовал защитник «Страсбурга» Кенни Лала. А на 71-й минуте форвард ПСЖ Эдинсон Кавани также не промахнулся с «точки».

На сегодняшний день ПСЖ идёт на первом месте в чемпионате Франции, набрав 44 очка. «Страсбург» занимает девятую строчку с 22 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ потерял первые очки в матче чемпионата Франции, сыграв вничью с «Бордо».

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