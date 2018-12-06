«Ливерпуль» обыграл «Бёрнли» в матче АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 07:37 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Во втором тайме счёт открыли футболисты «Бёрнли», на 54-й минуте отличился полузащитник Джек Корк.

«Ливерпуль» восстановил равновесие на 62-й минуте благодаря голу Джеймса Милнера, а на 69-й минуте вышел вперёд после точного удара Роберто Фирмино. Точку в матче поставил хавбек «Ливерпуля» Шедран Шакири в добавленное время.

На сегодняшний день «Ливерпуль» идёт на втором месте в АПЛ, набрав 39 очков. «Бёрнли» занимает 19-ю строчку с девятью очками.

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