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Кениец Элиуд Кипчоге назван лучшим легкоатлетом 2018 года

Спорт

Бегун на дальние дистанции из Кении Элиуд Кипчоге стал лучшим легкоатлетом 2018 года

Монте-Карло, Монако, 6 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Кипчоге был посвящен в этот высокий в мире спорта статус на церемонии, подготовленной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) 4 декабря в Монте-Карло, Монако.

Награда подтверждает, что 33-летний Кипчоге действительно является лучшим бегуном на дальние дистанции.

В сентябре 2018 года Кипчоге установил новый мировой рекорд в беге на Берлинском марафоне, пробежав 42 километра за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд, побив рекорд другого кенийца Денниса Киметто, который в 2014 году пробежал марафон за 2 часа, 2 минуты и 57 секунд. В 2018 году Кипчоге выиграл Берлинский марафон уже в третий раз.

В 2014 году Кипчоге получил золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Президент Кении Ухуру Кеньятта возглавил сотню поздравивших Кипчоге после награждения.

Кеньятта поздравил Кипчоге через Твиттер, сказав, что его «власть» в легкой атлетике внесена в историю и еще раз подтвердила, что Кения — лидер мировой легкой атлетики.

Кипчоге выиграл 10 марафонов из 11, в которых ему удалось поучаствовать. Первый был в 2013 году. Кроме Берлина и Рио Кипчоге одержал победу в Чикаго, Гамбурге, Роттердаме и Лондоне.

Перед тем, как бегать марафоны, Кипчоге был бегуном на дистанцию 500 метров, где он завоевал серебряные медали на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов, сообщает BBC Swahili.

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Легкая атлетика
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