IBU опубликовал стартовые номера участников индивидуальной гонки в Поклюке

Поклюка, Словения, , 15:55 — REGNUM Стартовые номера участников первой в сезоне 2018/19 мужской индивидуальной гонки опубликовал 5 декабря Международный союз биатлонистов (IBU).

Под 22-м стартовым номером гонку начнёт французский биатлонист, действующий обладатель Кубка мира Мартен Фуркад.

Среди российских биатлонистов в гонке примут участие Евгений Гараничев (4-й стартовый номер), Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й), Матвей Елисеев (103-й).

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону стартовал 2 декабря со смешанной эстафеты и супермикста. 5 декабря состоится индивидуальная гонка.

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