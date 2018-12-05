Среда, 5 Декабря 2018 года
16:11:54 МСК

IBU опубликовал стартовые номера участников индивидуальной гонки в Поклюке

Спорт

Мартен Фуркад стартует под 22-м номером

Поклюка, Словения, 5 декабря 2018, 15:55 — REGNUM  Стартовые номера участников первой в сезоне 2018/19 мужской индивидуальной гонки опубликовал 5 декабря Международный союз биатлонистов (IBU).

Под 22-м стартовым номером гонку начнёт французский биатлонист, действующий обладатель Кубка мира Мартен Фуркад.

Среди российских биатлонистов в гонке примут участие Евгений Гараничев (4-й стартовый номер), Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й), Матвей Елисеев (103-й).

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону стартовал 2 декабря со смешанной эстафеты и супермикста. 5 декабря состоится индивидуальная гонка.

Читайте также: Союз биатлонистов России определился с задачей на сезон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Биатлон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить