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«Северсталь» расторгла контракты с нападающими Григоренко и Пестушко

Спорт

Пестушко сыграл за «Северсталь» четыре матча, Григоренко провёл 12 игр

Череповец, Вологодская область, 5 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Череповецкая «Северсталь» расторгла контракты с форвардами Евгением Григоренко и Максимом Пестушко. Об этом 5 декабря сообщается на сайте клуба.

Пестушко сыграл за «Северсталь» четыре матча, в которых не набрал очков. Григоренко провёл 12 игр, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.

Ранее от услуг Пестушко отказалось московское «Динамо», в котором он провёл три официальных матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северсталь» подписала контракт с бывшим нападающим челябинского «Трактора» Евгением Лапенковым.

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