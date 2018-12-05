Северная и Южная Корея подадут заявку на совместное проведение Игр-2032

Сеул, , 15:14 — REGNUM Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом 5 декабря сообщило южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.

Две страны подадут совместную заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2019 года. На это время запланирован визит представителей двух государств в штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне.

Отмечается, что штаб-квартиру МОК посетят министры спорта Северной и Южной Кореи, а также главы национальных олимпийских комитетов.

Предполагается, что в ходе визита будет обсуждена возможность формирования совместных команд на Игры-2032, а также совместного прохода на церемонии открытия Олимпиады 2020 года.

Напомним, на зимней Олимпиады 2018 года, прошедшей в южнокорейском Пхёнчхане, Северная и Южная Корея участвовали под единым флагом.

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