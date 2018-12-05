Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Москва, , 14:35 — REGNUM Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом 5 декабря сообщает «Матч ТВ».

За Акинфеева проголосовали 14 822 болельщиков, что составляет 38,25% от всех опрошенных. Второе место занял полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, который набрал 14 445 голосов (37,28%). Замкнул тройку нападающий «Арсенала» Эванс Кангва, у которого 6 106 голосов (15,76%).

Напомним, в 16-м туре ЦСКА сыграл вничью в гостях с «Ростовом» (0:0), «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (2:1), а «Арсенал» выиграл у «Зенита».

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