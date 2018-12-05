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Нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в «Галатасарай»

Спорт

Контракт может быть заключен на 3,5 года

Стамбул, Турция, 5 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, «Галатасарай» достиг договоренности с 31-летним нападающим. Контракт может быть заключен на 3,5 года.

Отмечается, что стамбульскому клубу осталось договориться о трансфере со «Спартаком». Сумма компенсации за игрока, чей контракт с красно-белыми истекает летом 2019 года, может составить около €4 млн.

Напомним, Луис Адриано стал игроком «Спартака» на правах свободного агента зимой 2017 года после того, как разорвал контракт с «Миланом». В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего на его счету 63 матча за «Спартак» и 21 забитый мяч.

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