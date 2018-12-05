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Каррера назвал сборную России наиболее явным кандидатом на выход в ЧЕ-2020

Спорт

Он также добавил, что не стал заранее списывать со счетов Шотландию

Каррера назвал сборную России наиболее явным кандидатом на выход в ЧЕ-2020
AleksSerNik
Массимо Каррера

Москва, 5 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Россия выглядит наиболее явным кандидатом на попадание на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Россия выглядит наиболее явным кандидатом на попадание на Евро-2020», — сказал Каррера.

Он также добавил, что не стал заранее списывать со счетов Шотландию. По его мнению, нельзя относиться к шотландцам свысока, поскольку те весьма опасны в домашних матчах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Читайте также: Соперником сборной России на отборочном этапе ЧЕ-2020 станет Бельгия

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