Стали известны участницы Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 11:51 — REGNUM Стали известны участницы первого в 2019 году турнира «Большого шлема» Australian Open. Об этом 5 декабря сообщается на сайте турнира.

Из российских теннисисток в соревнованиях примут участие Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян и Евгения Родина.

Кроме того, отмечается, что в заявочный лист вошли все спортсменки, занимающие первые 100 мест в рейтинге WTA, за исключением польской теннисистки Агнешки Радваньской, которая объявила о завершении карьеры.

Напомним, действующей победительницей Australian Open является датская теннисистка Каролина Возняцки, которая в финале 2018 года обыграла румынку Симону Халеп.

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