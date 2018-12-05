Более 130 спортсменов тренируются с применением гипоксии по методике ТюмГУ

Тюмень, , 11:07 — REGNUM Учёные Тюменского государственного университета разработали методику подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации с использованием искусственной гипоксической тренировки. Эта методика получила применение в пяти спортивных школах города, и сейчас в проекте задействовано 134 спортсмена. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба университета.

Научным консультантом, сопровождающим проект, выступает доцент ТюмГУ Дмитрий Малеев. По его словам, перед специалистами стоит задача повысить функциональные способности основных энергетических систем организма спортсменов за счет использования аппаратных средств, улучшив тем самым работоспособность спортсмена.

«Наша цель — найти нужный алгоритм действий по каждому участнику проекта и дать рекомендации тренеру по дальнейшей работе со спортсменом для повышения эффективности работы», — сказал учёный.

Также он представил краткий анализ проведенной работы по шести видам спорта (лыжные гонки, плавание, дзюдо, бокс, легкая атлетика, греко-римская борьба), сделав акцент на положительную динамику в тех случаях, где тренеры и спортсмены заинтересованы в получении результата и следуют рекомендациям.

Отмечается, что инновационная методика с использованием искусственной гипоксической тренировки уже начала приносить положительные результаты, поэтому участники проекта продолжат работу.

Гипоксическая тренировка — воздействие кислородным голоданием, применяемое в медицинских целях или для спортивных тренировок. Чаще всего тренировки для спортсменов проходят в условиях пониженного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе.

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