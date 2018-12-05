«Атлетик» определился с главным тренером

Бильбао, Испания, , 10:34 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) определился с главным тренером после отставки Эдуардо Бериццо. Об этом 5 декабря сообщается на сайте клуба.

Новым главным тренером «Атлетика» стал Аритц Солабарриета. Условия контракта между тренером и клубом не разглашаются.

Будучи игроком, Солабарриета выступал за «Атлетик» с 2004 по 2006 год. В 2016 году он завершил карьеру и стал тренером юношеской команды клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетик» объявил о расставании с главным тренером команды Эдуардо Бериццо. В текущем сезоне команда под его руководством находится на 18-м месте в чемпионате Испании, набрав 11 очков.

Читайте также: «Атлетик» уволил главного тренера Эдуардо Бериццо