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«Атлетик» определился с главным тренером

Спорт

Им стал Аритц Солабарриета

Бильбао, Испания, 5 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) определился с главным тренером после отставки Эдуардо Бериццо. Об этом 5 декабря сообщается на сайте клуба.

Новым главным тренером «Атлетика» стал Аритц Солабарриета. Условия контракта между тренером и клубом не разглашаются.

Будучи игроком, Солабарриета выступал за «Атлетик» с 2004 по 2006 год. В 2016 году он завершил карьеру и стал тренером юношеской команды клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетик» объявил о расставании с главным тренером команды Эдуардо Бериццо. В текущем сезоне команда под его руководством находится на 18-м месте в чемпионате Испании, набрав 11 очков.

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