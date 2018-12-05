Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Вегасом»

Лас-Вегас, США, , 09:25 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Якуб Врана. Ещё одну шайбу забросил Александр Овечкин. Для российского форварда этот гол стал 20-м в текущем сезоне.

В составе «Вегаса» дубль на счету Нейта Шмидта, еще по голу забили Райан Ривз, Пьер-Эдуар Белльмар и Коди Икин.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 31 очко в 29 матчах. «Вашингтон» идёт на восьмом месте, в активе команды 33 очка в 27 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

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