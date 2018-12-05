Российского кёрлингиста Крушельницкого CAS дисквалифицировал на четыре года

Лозанна, Швейцария, , 09:05 — REGNUM Российский кёрлингист Александр Крушельницкий дисквалифицирован на четырёхлетний срок. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Прокуратура РФ не нашла вины Крушельницкого в применении допинга

Как уточнили в пресс-службе суда в Лозанне, решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв назвал принятое в отношении Александра Крушельницкого решение «неоправданно жестоким». По его словам, которые приводит RT, оно не подкреплено никакими доказательствами.

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«Наши адвокаты и приглашённые эксперты рассказали, что использовать препарат было бы безумием. Александр признал, что мельдоний попал в его организм, и после этого дать ему четыре года дисквалификации — это беспрецедентно жёсткое наказание», — уверен президент ФКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о лишении кёрлингистов из команды «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Игр в Пхёнчхане. Причиной стал запрещённый препарат мельдоний, который обнаружен в двух допинг-пробах Крушельницкого. При этом все предыдущие допинг-пробы давали отрицательный результат.

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