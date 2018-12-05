Дацюк: доволен включением в сборную, но дорогу молодым

Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал вызов сборную России на матчи Еврохоккейтура. Об этом сообщает «Чемпионат».

"С одной стороны, доволен включением в сборную, буду тренироваться, готовиться, развиваться, прибавлять. С другой — дорогу молодым», — сказал Дацюк.

По словам Дацюка, сейчас есть много перспективных молодых игроков, которые играют на хорошем уровне, поэтому надо их проверять и готовить для сборной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Дацюк и Никита Гусев вызваны в сборную России по хоккею на матчи Кубка Первого канала.

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