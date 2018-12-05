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Шайба Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Бостон»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:0

Санрайз, США, 5 декабря 2018, 08:49 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Майк Хоффман. Ещё по шайбе забросили Майк Мэтисон, Джонатан Юбердо, а также российский форвард Евгений Дадонов.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 26 матчах. «Бостон» идёт на 12-м месте, в активе команды 32 очка в 27 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0).

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