«Торонто» в овертайме одержал победу над «Баффало»

Баффало, США, , 08:22 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по шайбе забросили Джейк Гардинер и Патрик Марло.

В составе «Баффало» дубль отметился форвард Джек Айкел. Также точный бросок на счету Сэма Райнхарта.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 40 очков в 28 матчах. «Баффало» идёт на четвёртом месте, в активе команды 38 очков в 29 играх.

«Баффало Сэйбрз» (Баффало) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1).

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