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«Тампа» обыграла «Детройт» благодаря буллиту Кучерова

Спорт

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5

Детройт, США, 5 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Мэтью Жозеф. Ещё по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Джей Ти Миллер и Седрик Пакетт.

В составе «Детройта» хет-триком отметился Франс Нильсен. Также дубль на счету Густава Нюквиста.

Победитель матча определялся в серии буллитов, где точнее отказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок исполнил российский нападающий Никита Кучеров.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 43 очка в 29 матчах. «Детройт» идёт на 21-м месте, в активе команды 28 очков в 28 играх.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:6 (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1).

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