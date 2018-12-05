«Тампа» обыграла «Детройт» благодаря буллиту Кучерова

Детройт, США, , 08:02 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Мэтью Жозеф. Ещё по шайбе забросили Стивен Стэмкос, Джей Ти Миллер и Седрик Пакетт.

В составе «Детройта» хет-триком отметился Франс Нильсен. Также дубль на счету Густава Нюквиста.

Победитель матча определялся в серии буллитов, где точнее отказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок исполнил российский нападающий Никита Кучеров.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 43 очка в 29 матчах. «Детройт» идёт на 21-м месте, в активе команды 28 очков в 28 играх.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:6 (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1).

Читайте также: Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»