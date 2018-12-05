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«Манчестер Сити» одержал победу над «Уотфордом» в матче АПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Уотфорд, Великобритания, 5 декабря 2018, 07:48 — REGNUM  «Манчестер Сити» одержал победу над «Уотфордом» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме «Манчестер Сити» вышел вперёд, отличился полузащитник Лерой Зане. На 51-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество «Сити».

Футболисты «Уотфорда» смогли ответить одним точным ударом. На 85-й минуте отличился полузащитник Абдулайе Дукуре.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в чемпионате Англии с 41 очком. «Уотфорд» идёт на 11-м месте с 20 очками.

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