Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»

Питтсбург, США, , 07:38 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил нападающий Патрик Хёрнквист. Ещё по шайбе забросили Джейк Гюнцель, Евгений Малкин и Дерик Брассар. На счету Малкина также голевая передача.

В составе «Колорадо» точными бросками отметились Тайсон Бэрри, Карл Седерберг и Мэтью Ньето.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 27 очков в 26 матчах. «Колорадо» идёт на пятом месте, в активе команды 37 очков в 28 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0).

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