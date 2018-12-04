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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Спорт

Главный тренер российской футбольной сборной победил в номинации «Гордость России»

Москва, 4 декабря 2018, 22:12 — REGNUM  Тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов одержал победу в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Министерства спорта России. Церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась 4 декабря в Москве.

Лауреатов премии выбирали известные спортивные журналисты и функционеры, а также именитые российские спортсмены, в числе которых — трёхкратная чемпионка Олимпийских игр по лыжным гонкам Елена Вяльбе, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и другие.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России на ЧМ-2018 впервые в своей истории смогла дойти до ¼ финала чемпионата мира. В 1/8 финала российская команда одержала победу над сборной Испании, а в четвертьфинальном матче уступила хорватам.

Ранее Станислав Черчесов занял четвёртое место в рейтинге лучших тренеров сборных 2018 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Читайте ранее в этом сюжете: Черчесов вошёл в четвёрку лучших тренеров сборных 2018 года по версии IFFHS

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