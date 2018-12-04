«Лучше не при мне» — Собянин о повторении мундиаля

Москва, , 22:08 — REGNUM Москва способна провести вновь мероприятие масштаба чемпионата мира по футболу — 2018, однако лучше это сделать при другом градоначальнике, заявил 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Диалог с мэром» на телеканале ТВЦ.

«Лучше не при мне. Чемпионат мира, несмотря на то, что город Москва уже готов к любым мероприятиям, потребовал огромную концентрацию сил, средств для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для горожан, туристов и участников чемпионата. Было ежедневное напряжение практически на протяжении месяца проведения мундиаля: а вдруг что-нибудь случится, что-то пойдёт не так, болельщики подерутся, не дай Бог, какой-нибудь теракт?» — рассказал Собянин о переживаниях во время турнира.

По его мнению, самым сложным на чемпионате для него было «ожидание проблем, которые могут возникнуть».

«Должен сказать, что все службы были натренированы и проявили себя блестяще. И транспортники, и безопасность, и волонтёры, и городские службы. И сама администрация ФИФА, организационный комитет достойно отработали без каких-либо проблем», — похвалил московский мэр.

Подобные мероприятия, по его оценке, «Москва готова проводить».

«Не потому, что мы готовились специально к чемпионату и вот теперь готовы на всё. Москва готовилась быть мировым городом, комфортным для горожан. Вот к чему мы готовились. И, на мой взгляд, в определённой степени достигли», — отметил глава столицы.