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Манчини: Сборная Италии по футболу поедет на чемпионат Европы за победой

Спорт

Команда развивается в верном направлении, считает ее главный тренер

Рим, 4 декабря 2018, 18:16 — REGNUM  Сборная Италии по футболу должна подойти в полной готовности к чемпионату Европы по футболу 2020 года, ее целью должна быть победа на Евро, заявил во вторник, 4 декабря, главный тренер сборной Роберто Манчини, передает информагентство Ansa.

Манчини отметил, что целью сборной не должна быть только подготовка конкурентоспособной команды к ближайшему чемпионату мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Выиграть чемпионат Европы будет непросто, сборной еще многое предстоит сделать, но команда движется в верном направлении, считает тренер.

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Чемпионат Европы по футболу — 2020
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