Манчини: Сборная Италии по футболу поедет на чемпионат Европы за победой

Рим, , 18:16 — REGNUM Сборная Италии по футболу должна подойти в полной готовности к чемпионату Европы по футболу 2020 года, ее целью должна быть победа на Евро, заявил во вторник, 4 декабря, главный тренер сборной Роберто Манчини, передает информагентство Ansa.

Манчини отметил, что целью сборной не должна быть только подготовка конкурентоспособной команды к ближайшему чемпионату мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре.

Выиграть чемпионат Европы будет непросто, сборной еще многое предстоит сделать, но команда движется в верном направлении, считает тренер.