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«Атлетик» уволил главного тренера Эдуардо Бериццо

Спорт

Стороны договорились расторгнуть соглашение

«Атлетик» уволил главного тренера Эдуардо Бериццо
Roi González Villa (Vivaelcelta)
Эдуардо Бериццо

Бильбао, Испания, 4 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао объявил о расставании с главным тренером команды Эдуардо Бериццо. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что стороны договорились расторгнуть соглашение. Начиная с 5 декабря, исполнять обязанности главного тренера будет Гаиска Гаритано.

Бериццо возглавил «Атлетик» весной 2018 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 11 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, ранее Бериццо работал в таких клубах, как «Сельта» и «Севилья».

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