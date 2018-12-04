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УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спорт

«Манчестер Сити» может быть дисквалифицирован за нарушение правил финансового фэйр-плей

УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Манчестер сити

Манчестер, Великобритания, 4 декабря 2018, 15:25 — REGNUM  Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, «Манчестер Сити» может быть дисквалифицирован из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что владельцы «Манчестер Сити» вкладывали в клуб дополнительные средства под видом спонсорских соглашений.

По словам, главы УЕФА Александера Чеферина, расследование в отношении английского клуба «очень скоро» будет завершено, а независимая комиссия выяснит, что произошло в этом деле.

В 2014 году «Манчестер Сити» был оштрафован на £49 млн за нарушение финансовых правил УЕФА.

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