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Касаткина и Шарапова претендуют на награду «Любимица болельщиков»

Спорт

Шарапова получала эту награду в 2010 году

Касаткина и Шарапова претендуют на награду «Любимица болельщиков»
si.robi
Дарья Касаткина

Москва, 4 декабря 2018, 14:45 — REGNUM  Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на награду «Любимица болельщиков» от Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

В 2017 году обладательницей награды стала румынка Симона Халеп. До этого, с 2011 по 2016 год, этот приз доставался польской теннисистке Агнешке Радваньской.

Мария Шарапова получила эту награду в 2010 году. В 2009 году, когда приз был учреждён, его вручили Елене Дементьевой.

Напомним, Дарья Касаткина на данный момент находится на десятой позиции в рейтинге WTA. В 2018 году она стала победительницей Кубка Кремля, играла в финалах турниров в Индиан-Уэллсе и Дубае, а также впервые в карьере дошла до четвертьфиналов на Roland Garros и Wimbledon.

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