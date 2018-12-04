Стали известны призовые победителей чемпионата мира по фигурному катанию

Москва, , 13:44 — REGNUM Победители чемпионата мира по фигурному катанию — 2019 в мужском и женском одиночном катании получат по $64 тыс., сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Серебряные призеры получат по $47 тыс., обладатели бронзовых наград — $33 тыс. В парном катании победители получат $90 тыс., серебряные призеры — $64 тыс., бронзовые — $45 тыс.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию — 2019 пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в городе Сайтама (Япония). Соревнование пройдут в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева стала четвертой по итогам заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Она не прошла в финал серии, который состоится в декабре.

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